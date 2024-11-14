Глава района Курской области перед своим увольнением похвасталась медалью

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева на встрече с покинувшими свои дома жителями похвасталась наградой за вклад в оборону. Ее слова граждане встретили возмущением и свистом, пишет Telegram-канал Mash.

Это произошло во время встречи представителей власти с жителями Кореневского и Глушковского районов в государственной филармонии в Курске, на которой было принято решение уволить Дегтяреву за плохо организованную эвакуацию после вторжения ВСУ.

Mash опубликовал видео, на котором глава района под шум и крики людей в зале говорит, что ей и всем главам приграничных районов Курской области дали медали. При этом жители пытались узнать, как им спасать близких и почему эвакуация проходит так плохо.

Канал отмечает, что речь идет о медалях за «укрепление боевого содружества» и за «вклад в укрепление обороны».

12 ноября в отставку был отправлен глава Суджанского района Александр Богачев и три его заместителя. Увольнения последовали после митингов жителей, недовольных темпами выдачи сертификатов на приобретение жилья взамен разрушенного. Они требовали уволить Богачева за «молчание и нежелание идти на контакт».

Ранее российский Красный Крест помог найти более тысячи человек в Курской области.