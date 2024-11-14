Российский Красный Крест помог найти более тысячи человек в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) помог найти до 1 200 человек, связь с которыми была потеряна в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Курскую область России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Уточняется, что удалось восстановить семейную связь с 969 гражданскими лицами и 231 военнослужащим.

В общей сложности было принято 6 049 обращений о розыске лиц, про местопребывание родные ничего не знали. Также поступило 8 717 звонков, совершенных для оказания психологической помощи и уточнения сведений по поступившим обращениям.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.