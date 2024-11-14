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Главу еще одного района Курской области уволили за плохо организованную эвакуацию

Главу Кореневского района Курской области Дегтяреву отправили в отставку

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Марина Дегтярева (Тивилева)/VK

Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву отправили в отставку за плохо организованную эвакуацию местных жителей после вторжения Вооруженных сил Украины в регион в августе этого года. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как пишет канал, губернатор региона Алексей Смирнов предложил главе района покинуть свой пост во время встречи с жителями Кореневского и Глушковского районов в Курской государственной филармонии.

«Причина — плохая организация эвакуации местных жителей после того, как в регион зашли ВСУ», — говорится в сообщении.

12 ноября в отставку был отправлен глава Суджанского района Александр Богачев. Должностей лишились также три его заместителя. Увольнения последовали после митингов жителей приграничных регионов Курской области, недовольных темпами выдачи сертификатов на приобретение жилья взамен разрушенного в результате боевых действий.

Они также требовали уволить Богачева за «молчание и нежелание идти на контакт».

С 10 августа в Курской области действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Курской области создали группы для предотвращения мародерства.

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