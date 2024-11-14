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Суд перенес заседание по делу о госизмене против Никиты Журавеля

Суд в Волгограде перенес заседание по делу Никиты Журавеля на 15 ноября

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Кирилл Брага/РИА Новости

Суд в Волгограде перенес заседание по делу о госизмене поджигателя Корана Никиты Журавеля на 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Волгоградской области.

«Заседание продолжится также в закрытом режиме 15 ноября», — сказали в пресс-службе.

3 октября прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении Журавеля по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года Журавель по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. 27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

Ранее Журавель отказался обжаловать приговор.

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