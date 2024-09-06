Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета и штурмовал кабину пилотов

Мужчина устроил дебош на борту самолета авиакомпании EasyJet, следовавшего из Лондона в Грецию. Об этом сообщает The Sun.

Нетрезвый мужчина на борту хвастался тем, что ранее находился в местах лишения свободы и отправился в Грецию для того, чтобы купить каннабис. В момент, когда самолет поднимался, он разгуливал по салону. После этого пьяный пассажир стал приставать к сидящим рядом людям. Некоторые пытались угомонить мужчину, но это только сильнее злило дебошира.

Позже он стал оскорблять стюардесс и попытался попасть в кабину экипажа. Так как все это происходило уже в небе, вывести клиента не могли, поэтому самолет приземлился в немецком Мюнхене, где дебошира вывели из салона под аплодисменты людей.

По словам пассажиров, он был пьян, когда поднялся на борт, и персоналу не стоило давать дебоширу еще больше алкоголя.

«Он просил пива еще до того, как самолет взлетел, и стюардесса сказала, что ему придется подождать, пока мы не поднимемся в воздух, так как у них нет лицензии на подачу алкоголя на земле», – поделился один из очевидцев.

По словам одной из пассажирок, в EasyJet заявили, что инцидент вышел из-под контроля, но, на деле, мужчину не стоило изначально пускать в самолет.

Ранее в Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар.