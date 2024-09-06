Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета и штурмовал кабину пилотов

Пьяный дебошир в самолете EasyJet попытался проникнуть в кабину пилотов в полете

close
Shutterstock

Мужчина устроил дебош на борту самолета авиакомпании EasyJet, следовавшего из Лондона в Грецию. Об этом сообщает The Sun.

Нетрезвый мужчина на борту хвастался тем, что ранее находился в местах лишения свободы и отправился в Грецию для того, чтобы купить каннабис. В момент, когда самолет поднимался, он разгуливал по салону. После этого пьяный пассажир стал приставать к сидящим рядом людям. Некоторые пытались угомонить мужчину, но это только сильнее злило дебошира.

Позже он стал оскорблять стюардесс и попытался попасть в кабину экипажа. Так как все это происходило уже в небе, вывести клиента не могли, поэтому самолет приземлился в немецком Мюнхене, где дебошира вывели из салона под аплодисменты людей.

По словам пассажиров, он был пьян, когда поднялся на борт, и персоналу не стоило давать дебоширу еще больше алкоголя.

«Он просил пива еще до того, как самолет взлетел, и стюардесса сказала, что ему придется подождать, пока мы не поднимемся в воздух, так как у них нет лицензии на подачу алкоголя на земле», – поделился один из очевидцев.

По словам одной из пассажирок, в EasyJet заявили, что инцидент вышел из-под контроля, но, на деле, мужчину не стоило изначально пускать в самолет.

Ранее в Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами