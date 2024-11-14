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Врач раскрыла, сколько времени нужно уделять спорту, чтобы избежать диабета

Врач Тананакина: 150 минут физнагрузок в неделю помогут избежать диабета

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Shutterstock

Чтобы избежать диабета, необходимо уделять минимум 150 минут в неделю умеренным физическим нагрузкам, таким как быстрая ходьба или плавание. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Также, по ее словам, полезно дважды в неделю заниматься силовыми тренировками.

«И, конечно, регулярные медицинские осмотры помогут своевременно выявить предрасположенность к диабету и проконтролировать уровень глюкозы. Кроме того, стресс оказывает сильное влияние на организм, поэтому рекомендую изучить техники релаксации, такие как медитация или дыхательные упражнения», — отметила врач.

Она также посоветовала следить за питанием: стараться включать в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.

Эндокринолог Ольга Махрова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» до этого развеяла мифы об особом питании людей с сахарным диабетом. По ее словам, меню диабетиков не особо отличается от обычного сбалансированного рациона, показанного любому здоровому человеку.

Более того, мнение о том, что при диабете нужно навсегда попрощаться с сахаром и есть только фруктозу, ошибочно, добавила доктор.

Ранее ученые выяснили, на сколько можно похудеть за три месяца интервального голодания.

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