Врач развеяла мифы об особом питании людей с сахарным диабетом

Многие считают, что при постановке диагноза сахарный диабет пациент должен переходить на жесткую диету, исключив, в том числе, хлеб, макароны и другие обычные продукты. Однако на самом деле это не более, чем миф. Питание диабетиков не особо отличается от обычного сбалансированного питания, показанного любому здоровому человеку, объяснила в беседе с RT эндокринолог Ольга Махрова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Чаще всего выявляют диабет второго типа, который во взрослом возрасте развивается на фоне неправильного питания. Для таких людей переход на нормальный, здоровый рацион может выглядеть как тяжелые ограничения, но на самом деле это не так, подчеркнула врач. Всем людям, а не только диабетикам, нужно потреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, чаще включать в рацион овощи, фрукты, злаки, пояснила Махрова.

«Необходимо лишь сократить употребление продуктов, которые доставляют в организм излишек жиров и углеводов: сладостей (в том числе меда и сладких фруктов), макарон и хлеба из белой муки, животных жиров», — добавила она.

Мучное диабетикам есть можно, им лишь советуют делать выбор в пользу изделий из твердых сортов пшеницы грубого помола, хлеба с отрубями и так далее.

Мнение о том, что при диабете нужно навсегда попрощаться с сахаром и есть только фруктозу, ошибочно, подчеркнула доктор. Фруктоза повышает сахар в крови не меньше обычных лакомств, поэтому она ничем не лучше. Единственное, что следует сделать – это ограничить количество сладостей, отдавая предпочтение фруктам и ориентируясь на гликемический индекс. Самый низкий он, по словам Махровой, у вишни, клубники, абрикосов, мандаринов, сливы, твердых груш – эти фрукты и ягоды нужно включать в рацион чаще.

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