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Ученые выяснили, на сколько можно похудеть за три месяца интервального голодания

JAMA: при ожирении можно похудеть на 1,3 кг за 3 месяца интервального голодания

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Различные схемы интервального голодания помогают сбросить вес при ожирении, однако количество сброшенных килограммов может быть недостаточным для улучшения здоровья. Это показало исследование Университета Бонда (Австралия), опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали 29 рандомизированных клинических испытаний с участием 2485 взрослых. 69% из них были женщинами, со средним возрастом 44 года. Средний индекс массы тела (ИМТ) составил 33 кг/м2, что соответствует ожирению.

Меры по снижению веса включали ограниченное по времени питание, сокращение частоты приема пищи в восемь и употребление большей части калорий в первой половине дня. Все эти меры привели к потере от 1,3 до 1,8 кг за три месяца. Также у участников снизились уровни гликированного гемоглобина и глюкозы натощак. Изменения были небольшими, поэтому неясно, как они повлияли на риск диабета.

Ученые отметили, что исследованные диетические вмешательства могут быть простым подходом к похудению. Однако наблюдаемая скромная потеря веса может не привести к значимым преимуществам для здоровья. Ожирение поражает каждого восьмого человека во всем мире, способствуя повышению риска диабета 2 типа, заболеваний сердца и некоторых видов рака.

Однако многие исследования были недостаточно качественными. Ученые считают, что для окончательных выводов нужны более крупные и длительные эксперименты.

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