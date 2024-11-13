Ученые выяснили, на сколько можно похудеть за три месяца интервального голодания

Различные схемы интервального голодания помогают сбросить вес при ожирении, однако количество сброшенных килограммов может быть недостаточным для улучшения здоровья. Это показало исследование Университета Бонда (Австралия), опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали 29 рандомизированных клинических испытаний с участием 2485 взрослых. 69% из них были женщинами, со средним возрастом 44 года. Средний индекс массы тела (ИМТ) составил 33 кг/м2, что соответствует ожирению.

Меры по снижению веса включали ограниченное по времени питание, сокращение частоты приема пищи в восемь и употребление большей части калорий в первой половине дня. Все эти меры привели к потере от 1,3 до 1,8 кг за три месяца. Также у участников снизились уровни гликированного гемоглобина и глюкозы натощак. Изменения были небольшими, поэтому неясно, как они повлияли на риск диабета.

Ученые отметили, что исследованные диетические вмешательства могут быть простым подходом к похудению. Однако наблюдаемая скромная потеря веса может не привести к значимым преимуществам для здоровья. Ожирение поражает каждого восьмого человека во всем мире, способствуя повышению риска диабета 2 типа, заболеваний сердца и некоторых видов рака.

Однако многие исследования были недостаточно качественными. Ученые считают, что для окончательных выводов нужны более крупные и длительные эксперименты.

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