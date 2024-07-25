Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужденный за сожжение Корана Журавель отказался обжаловать приговор

Осужденный за сожжение Корана Журавель не будет обжаловать приговор

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

Никита Журавель, которого осудили на 3,5 года колонии за сожжение Корана у мечети в Волгограде, согласился с вынесенным приговором и не стал его обжаловать. Об этом ТАСС сообщил представитель адвокатского сообщества.

«Он действительно отбывает наказание в СИЗО города Грозного. Приговор не обжаловали, он согласился с вынесенным приговором», — заявила адвокат Журавеля Юлия Антонова.

27 февраля Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

Весной прошлого года мужчина поджег в Волгограде Коран на фоне мечети. Свои действия он снял на видео.

В октябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Журавелем. На кадрах молодой человек говорит о желании принять ислам. Однако в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души».

После этой встречи задержанного избил сын руководителя республики Адам. Позднее Кадыров-старший подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения. Глава Чечни отметил, что «гордится» поступком сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях сожжения Корана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами