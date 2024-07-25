Осужденный за сожжение Корана Журавель отказался обжаловать приговор

Никита Журавель, которого осудили на 3,5 года колонии за сожжение Корана у мечети в Волгограде, согласился с вынесенным приговором и не стал его обжаловать. Об этом ТАСС сообщил представитель адвокатского сообщества.

«Он действительно отбывает наказание в СИЗО города Грозного. Приговор не обжаловали, он согласился с вынесенным приговором», — заявила адвокат Журавеля Юлия Антонова.

27 февраля Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

Весной прошлого года мужчина поджег в Волгограде Коран на фоне мечети. Свои действия он снял на видео.

В октябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Журавелем. На кадрах молодой человек говорит о желании принять ислам. Однако в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души».

После этой встречи задержанного избил сын руководителя республики Адам. Позднее Кадыров-старший подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения. Глава Чечни отметил, что «гордится» поступком сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях сожжения Корана.