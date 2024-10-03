Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сжегшего Коран Никиту Журавеля обвиняют в госизмене

Сжегшего Коран в Волгограде Никиту Журавеля обвинили в госизмене

close
Кирилл Брага/РИА Новости

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении Никиты Журавеля, ранее осужденного за поджог Корана. На этот раз его обвинили по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По данным ведомства, в марте прошлого года Журавель по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Мужчина переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

Уголовное дело будет рассматривать Волгоградский областной суд.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство. Весной прошлого года он поджег в Волгограде Коран на фоне мечети и снял это на видео.

В октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Журавелем. На кадрах молодой человек говорит о желании принять ислам, в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души». После этой встречи, как сообщалось, задержанного избил сын руководителя республики Адам. Кадыров-старший подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения, и заявил, что «гордится» поступком сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее осужденный за сожжение Корана Журавель отказался обжаловать приговор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами