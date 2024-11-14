Россиянку арестовали в Херсонской области за переводы ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) арестовала россиянку в Херсонской области за переводы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подозреваемая в период с февраля 2022 по сентябрь 2023 года осуществляла переводы денежных средств на нужды ВСУ в целях приобретения медицинского и военного снаряжения», — сообщили в ФСБ.

Подозреваемая была заключена под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется установление всех обстоятельств деятельности подозреваемой и ее связей.

До этого суд в Волгограде приступил к рассмотрению дела поджигателя Корана Никиты Журавеля о госизмене.

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года Журавель по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

Ранее мошенники начали пугать россиян делами о дискредитации ВС РФ и финансировании ВСУ.