Суд приступил к рассмотрению дела о госизмене против Никиты Журавеля

Суд в Волгограде приступил к рассмотрению дела о государственной измене, возбужденного в отношении Никиты Журавеля, ранее осужденного за поджог Корана. Об этом сообщает ТАСС.

14 ноября молодого человека доставили из Чечни в Волгоградский областной суд.

По данным ТАСС, рассматривать дело будет коллегия судей из трех человек.

3 октября прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении Журавеля по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года Журавель по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление чувств верующих и хулиганство. Весной прошлого года он поджег в Волгограде Коран на фоне мечети и снял это на видео.

Ранее сообщалось, что адвокат Журавеля не будет защищать его в рамках дела о госизмене.