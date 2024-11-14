В Госдуме объяснили смысл разрешения тратить маткапитал на лечение родителей

Многие российские семьи сталкиваются с трудностью получения медпомощи по ОМС. В таких случаях молодые семейные пары должны иметь возможность тратить на свое лечение средства маткапитала. Так в беседе с 360.ru свою инициативу объяснил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Депутат призвал снять финансовое бремя с российских родителей, которые вынуждены выбирать между оплатой лечения и другими жизненно важными статьями расходов.

«Ведь когда родители получают своевременную медицинскую помощь, они быстрее возвращаются к работе, что способствует стабильности семейного дохода», — пояснил он.

Будучи здоровыми, родители смогут проводить с детьми больше времени, воспитывать их. Сегодня в отдельных регионах, к примеру, в Томской области, разрешено тратить материнский капитал на лечение детей – расширение этой практики станет значимым прорывом в решении демографических проблем в стране, убежден Чернышов.

Речь, в первую очередь, идет об экстренной помощи и реабилитации. Нужно утвердить перечень медуслуг, которые будут доступны родителям по маткапиталу, ориентируясь на статистику обращений россиян к врачу, считает парламентарий. В качестве примера для включения в список разрешенных услуг он привел операции, УЗИ, восстановление зрения и реабилитацию после тяжелых травм.

До этого депутат Нина Останина призвала ввести в России прогрессивный материнский капитал, повышая выплаты на 25% за каждого последующего ребенка. По ее мнению, распространение материнского капитала на первого ребенка застопорило рождение второго и последующих детей в российских семьях.

Ранее в Госдуме предложили удвоить размер остатка маткапитала, доступного к выдаче на руки.