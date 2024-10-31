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В Госдуме предложили удвоить размер остатка маткапитала, доступного к выдаче на руки

В Госдуме предложили увеличить сумму остатка маткапитала до 20 тысяч рублей

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Shutterstock

Сумма остатка средств материнского капитала может вырасти в два раза — с 10 до 20 тыс. рублей. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на автора проекта, главу думского комитета по соцполитике Ярослава Нилова.

«Считаем, что это очень важная мера — особенно сейчас, в условиях роста цен и повышения ключевой ставки, так как она позволит материально поддержать большее количество семей с детьми», — подчеркнул депутат.

Сейчас россияне с детьми могут получить остаток маткапитала в размере не более 10 тыс. рублей в виде единовременной выплаты.

С 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют. В результате размер выплаты на первого ребенка вырастет до 677 тыс. рублей, а на второго — до 894 тыс. рублей. Ожидается, что средствами обновленного маткапитала воспользуются более миллиона российских семей.

Ранее россиянам раскрыли, можно ли тратить маткапитал по частям.

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