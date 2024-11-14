Автозак с заключенными попал в аварию на трассе под Новосибирском

Автозак с заключенными попал в ДТП на трассе под Новосибирском. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

По предварительной информации, обошлось без трагедии, но есть пострадавшие.

В ведомстве отметили, что противоправных действий среди осужденных не допущено, а плановое конвоирование возобновили на запасном спецавтомобиле.

До этого в Тверской области на платной трассе Москва-Санкт – Петербург на видео попал взрыв после столкновения автоцистерны с битумом и фуры. Водитель одного из грузовиков вопреки запретам остановился на обочине скоростной магистрали. Второй отвлекся и столкнулся со стоящим автомобилем.

Неделей ранее в Саратовской области произошло жесткое ДТП с автобусом и пятью легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадал как минимум один человек — это мужчина, который находился в Lada Priora. Его госпитализировали.

Ранее в Подмосковье олень едва не спровоцировал ДТП и попал на видео.