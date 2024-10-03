Адвокат Журавеля не будет защищать его в рамках дела о госизмене

Адвокат осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля Юлия Антонова не представляет его интересы в суде по новому делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 3 октября, стало известно, что прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении Журавеля по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).

«Я не представляю интересы Никиты по этому делу и поэтому никакой информации не имею», — сказала Антонова агентству.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство. Весной прошлого года он поджег в Волгограде Коран на фоне мечети и снял это на видео.

В октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Журавелем. На кадрах молодой человек говорит о желании принять ислам, в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души». После этой встречи, как сообщалось, задержанного избил сын руководителя республики Адам. Кадыров-старший подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения, и заявил, что «гордится» поступком сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее осужденный за сожжение Корана Журавель отказался обжаловать приговор.