Никиту Журавеля, обвиняемого в госизмене, доставили в Волгоград для суда

Россиянин Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана и обвиняемый по новому делу о госизмене, доставлен из Чечни в Волгоградский областной суд. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что молодого человека доставили в Волгоград под усиленным конвоем и в сопровождении кинолога с собакой. 14 ноября состоится первое заседание суда по его делу.

3 октября прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении Журавеля по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года Журавель по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление чувств верующих и хулиганство. Весной прошлого года он поджег в Волгограде Коран на фоне мечети и снял это на видео.

Ранее сообщалось, что адвокат Журавеля не будет защищать его в рамках дела о госизмене.