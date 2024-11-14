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Россиян призвали не везти детям-сиротам дубайский шоколад

Генконсульство призвало россиян не везти детям-сиротам дубайский шоколад

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Телеграм-канал «Генконсульство России в Дубае»

Генконсульство РФ в Объединенных Арабских Эмиратах призвало россиян не соглашаться везти детям-сиротам дубайский шоколад. Соответствующий призыв был опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

По словам консулов, в аэропорту россиян все чаще просят «передать гостинец» в виде десятка коробок с шоколадом.

«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а киндер сюрприз для таможни. Транспортировка айфонов, шоколада, дайсонов и т.д. через чемоданы случайных пассажиров в оптовых (!) масштабах (!) параллельным импортом не является», — подчеркнули в дипломатической миссии.

До этого дубайский шоколад стал популярнее цветов у российских покупателей.

Эксперты отметили, что одной из причин популярности дубайского шоколада является его цена — в среднем 1800 рублей. При этом букет цветов стоит в среднем 3500 рублей, клубника в шоколаде — 2100 рублей.

Ранее сообщалось, что дубайский шоколад может спровоцировать отек Квинке.

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