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Врач ответил, может ли дубайский шоколад спровоцировать отек Квинке

Врач Болибок: дубайский шоколад может спровоцировать отек Квинке

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Yalcin Sonat/Shutterstock/FOTODOM

Популярный дубайский шоколад может вызвать отек Квинке, если съесть его в большом количестве. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, этот продукт может раздражать оболочку желудка и кишечника.

«Там увеличивается проницаемость. И из желудка идет бактериальная обсемененность в кровь, в лимфу, и потом возникает реакция», — пояснил врач.

Он отметил, что отек чаще всего возникает из-за того, что в кровь и ткани попадают различные низкомолекулярные токсины — лекарства или сочетание каких-то пищевых продуктов, которые организм не переносит. При этом некоторые продукты, например грудное молоко или отварное мясо, не могут вызвать аллергию, заключил Болибок.

Врач-эндокринолог Вероника Савенко до этого говорила, что дубайский шоколад может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, потому что в нем содержится большое количество жиров и сахара. По ее словам, при чрезмерном употреблении данного продукта у человека может произойти сильный скачок сахара и выброс инсулина, что грозит повреждением тканей.

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