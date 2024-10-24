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Стало известно, что российские покупатели выбирают вместо цветов

Flowwow: дубайский шоколад стал популярнее цветов у российских покупателей

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Yalcin Sonat/Shutterstock/FOTODOM

Россияне в полтора раза чаще ищут дубайский шоколад вместо цветов. Об этом эксперты сервиса Flowwow «Ленте.ру».

«Дубайский шоколад ищут в сети почти в полтора раза чаще, чем цветы. С соседями по кондитерской категории похожая ситуация: на два поисковых запроса о покупке дубайского шоколада приходится один о покупке бенто-торта и полтора о покупке клубники в шоколаде», — говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что одной из причин популярности дубайского шоколада является его цена — в среднем 1800 рублей. При этом букет цветов стоит в среднем 3500 рублей, клубника в шоколаде — 2100 рублей.

До этого исследование Flowwow показало, что этим летом розы стали безусловным лидером продаж, составив более трети всех проданных на маркетплейсе букетов.

Пионы, которые традиционно пользуются популярностью в теплый сезон, оказались на втором месте, их выбирает каждый десятый. Гвоздики, или диантусы, как их чаще называют флористы, занимают третье место, составив 6,9% от всех продаж этим летом.

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