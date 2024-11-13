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Россиянка получила травму позвоночника, убегая от насильника через окно

РЕН ТВ: в Подмосковье женщина получила травму, убегая от насильника через окно

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Depositphotos

В Подмосковье 28-летняя женщина спаслась от насильника, покинув квартиру через окно. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 12 ноября в квартире жилого дома на втором этаже. 45-летний мужчина совершил нападение на женщину и изнасиловал ее, угрожая физическим устранением.

В какой-то момент женщине удалось сбежать от агрессора через окно — она упала с высоты второго этажа. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее травму позвоночника. Более подробной информации о ее состоянии не поступало.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее неизвестный в маске пытался изнасиловать студентку в Екатеринбурге.

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