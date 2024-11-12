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Подозреваемого в педофилии замдиректора семейного центра арестовали в Петербурге

В Петербурге арестовали подозреваемого в педофилии замдиректора семейного центра

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Подозреваемого в педофилии замдиректора Центра содействия семейному воспитанию Германа Белякова арестовали в Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, Колпинский районный суд избрал Белякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться под арестом до 10 января следующего года.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. б ч.5 ст.132 УК РФ. Отмечается, что фигурант не признает свою вину и отказывается от дачи показаний.

До этого стало известно, что 57-летнего замдиректора семейного центра подозревают в растлении как минимум двух воспитанников в возрасте восьми и 17 лет весной 2023 года. В учреждении, где трудился фигурант, проживают дети-сироты.

Ранее отец изнасиловал 11-летнюю дочь в селе под Казанью.

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