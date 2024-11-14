Следователи привлекли в качестве обвиняемых 800 иностранных наемников

Российские следователи вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 800 иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ведомстве рассказали, что расследование около 70 уголовных дел в отношении этих лиц продолжается.

Среди них граждане Грузии, Латвии, Литвы и Франции, США, Молдавии и Швеции. Суды, рассмотрев дела, вынесли обвинительные приговоры в отношении более 30 наемников, добавили в СК.

7 октября Московский городской суд назначил 72-летнему Стефану Хаббарду наказание в виде шести лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Американского гражданина признали виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

В прошлом месяце Следственный комитет сообщал, что российские суды признали 338 военнослужащих украинской армии виновными в совершении различных преступлений. Из них 58 осудили на пожизненное лишение свободы.

Ранее в России объявили в международный розыск наемников из Грузии и Франции.