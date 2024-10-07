Суд приговорил воевавшего за ВСУ американского пенсионера к колонии

Московский городской суд приговорил 72-летнего американца Стефана Хаббарда, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Хаббарду 6 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре.

Согласно решению судьи, американцу засчитали в срок лишения свободы его нахождение под стражей со 2 апреля 2022 года. Также суд взыскал в пользу государства изъятые в ходе следствия 142 тысячи гривен.

Хаббард проходил фигурантом дела по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Согласно обвинению, в феврале 2022 года 72-летний американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, где ему обещали ежемесячное денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов.

По версии следствия, Хаббард прошел обучение, получил оружие и боеприпасы, после чего до апреля 2022 года «принимал участие в вооруженном конфликте». 2 апреля 2022 года он был задержан российским военнослужащим.

30 сентября 2024 года американский пенсионер признал вину в участии в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. При этом гособвинение запрашивало для него семь лет колонии.

Ранее наемнику из Израиля присудили 10 лет за участие в конфликте на Украине.