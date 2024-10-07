Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд приговорил воевавшего за ВСУ американского пенсионера к колонии

Мосгорсуд приговорил 72-летнего наемника Хаббарда к 6 годам 10 месяцам колонии

Московский городской суд приговорил 72-летнего американца Стефана Хаббарда, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Хаббарду 6 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре.

Согласно решению судьи, американцу засчитали в срок лишения свободы его нахождение под стражей со 2 апреля 2022 года. Также суд взыскал в пользу государства изъятые в ходе следствия 142 тысячи гривен.

Хаббард проходил фигурантом дела по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Согласно обвинению, в феврале 2022 года 72-летний американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, где ему обещали ежемесячное денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов.

По версии следствия, Хаббард прошел обучение, получил оружие и боеприпасы, после чего до апреля 2022 года «принимал участие в вооруженном конфликте». 2 апреля 2022 года он был задержан российским военнослужащим.

30 сентября 2024 года американский пенсионер признал вину в участии в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. При этом гособвинение запрашивало для него семь лет колонии.

Ранее наемнику из Израиля присудили 10 лет за участие в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами