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В России обвинили в международный розыск наемников из Грузии и Франции

Воевавшие за ВСУ наемники Хецуриани и Андреони объявлены в международный розыск

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Генпрокуратура России

Прокуратура ДНР утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении гражданина Грузии Алеко Хецуриани и француза Гийома Андреони. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.

Они обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, мужчины с 2022 по 2024 год участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Хецуриани получил вознаграждение в размере 3,1 млн рублей, Андреони – 1,4 млн рублей.

Отмечается, что они объявлены в международный розыск. Наемникам заочно избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

26 сентября Следственный комитет РФ сообщил, что в России возбудили уголовные дела в отношении 785 иностранцев, которые воевали на стороне украинских войск в качестве наемников. Также в релизе приводится пример одного из таких подозреваемых, гражданина Грузии Георгия Гоглидзе. Весной 2023 года мужчина посетил Львовскую область, где прошел спецподготовку, а затем отправился воевать в Славянск, утверждает СК.

Ранее стало известно о больших потерях среди польских наемников в Курской области.

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