Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток

Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму продлится около суток. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На месте обрушения сейчас работают 43 специалиста и 16 единиц специальной техники. В настоящее время сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Движение поездов возобновится через сутки.

13 ноября на участке трассы Джанкой — Маслово в Крыму произошло обрушение автомобильного моста. В это время на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Из салонов машин спасатели достали двух пострадавших. На следующий день стало известно, что из-за обрушения моста в Джанкойском районе Крыма между полуостровом и Запорожской областью приостановлены грузовые железнодорожные перевозки.

Ранее автомобильный мост обвалился в Магадане.