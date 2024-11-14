Более 2 млн человек оказали помощь в гуманитарном штабе в Ростове-на-Дону

Свыше 2 млн человек смогли получить помощь в гуманитарном центре в Ростове-на-Дону с 22 февраля 2022 года. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Всероссийский студенческий корпус спасателей.

«Более 2 млн человек уже получили помощь, и работа продолжается», — подчеркнули в волонтерской организации.

За 1000 дней с момента открытия гуманитарный центр принял 4,7 т гуманитарной помощи. Участниками волонтерской работы стали более тысячи человек из 45 субъектов РФ.

Студенты-спасатели ВСКС, в частности, выезжают на аварийно-восстановительные работы в жилые дома и образовательные учреждения, а также помогают ликвидировать последствия стихийных бедствий.

В октябре сообщалось, что в Кузбассе прошел всероссийский слет добровольцев в ЧС, в котором приняли участие 200 добровольцев-спасателей со всей страны. Студенты-спасатели в максимально приближенных к реальным катастрофам условиях самостоятельно развернули штаб ликвидации ЧС, сформировали оперативные группы и оказали необходимую помощь «пострадавшим гражданам».

Ранее Путин призвал волонтеров не бояться поступающих им угроз.