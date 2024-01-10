Путин призвал волонтеров не бояться поступающих им угроз

Президент России Владимир Путин призвал российских волонтеров не бояться поступающих им угроз. Это он сказал во время своего визита на Чукотку.

По его словам, авторы угроз работают широко и часто через автоматические системы, которые рассылают сообщения всем подряд.

«Нас это не пугает, пускай они сами там подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться, на чем передвигаться», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, авторы различных угроз «сидят за кордоном».

До этого стало известно, что добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в 2023 году совершили более 400 выездов в новые регионы для передачи гуманитарной помощи, организации аварийно-восстановительных работ и эвакуации граждан с прифронтовых территорий. Также волонтеры помогли передать новогодние подарки детям в рамках акции «Елка желаний».

Также волонтеры ВСКС провели в новых регионах в 2023 году более 350 мероприятий по основам личной и общественной безопасности, что более чем в 3 раза больше, чем в 2022 году. Для добровольцев было проведено 3585 обучающих мероприятий, и для подрастающего поколения – 2 786.

В декабре Владимир Путин в ходе пресс-конференции поблагодарил российских граждан, которые неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта. Российский лидер подчеркнул, что государство всячески будет поддерживать инициативы россиян по помощи фронту.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.