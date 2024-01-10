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Путин призвал волонтеров не бояться поступающих им угроз

Путин заявил, что угрожающие российским волонтерам люди сидят за кордоном

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал российских волонтеров не бояться поступающих им угроз. Это он сказал во время своего визита на Чукотку.

По его словам, авторы угроз работают широко и часто через автоматические системы, которые рассылают сообщения всем подряд.

«Нас это не пугает, пускай они сами там подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться, на чем передвигаться», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, авторы различных угроз «сидят за кордоном».

До этого стало известно, что добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в 2023 году совершили более 400 выездов в новые регионы для передачи гуманитарной помощи, организации аварийно-восстановительных работ и эвакуации граждан с прифронтовых территорий. Также волонтеры помогли передать новогодние подарки детям в рамках акции «Елка желаний».

Также волонтеры ВСКС провели в новых регионах в 2023 году более 350 мероприятий по основам личной и общественной безопасности, что более чем в 3 раза больше, чем в 2022 году. Для добровольцев было проведено 3585 обучающих мероприятий, и для подрастающего поколения – 2 786.

В декабре Владимир Путин в ходе пресс-конференции поблагодарил российских граждан, которые неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта. Российский лидер подчеркнул, что государство всячески будет поддерживать инициативы россиян по помощи фронту.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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