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Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей прошли учения в Кузбассе

В Кузбассе прошли учения по ликвидации природной чрезвычайной ситуации

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Телеграм-канал «ВСКС»

В Кузбассе прошел всероссийский слет добровольцев в ЧС, в котором приняли участие 200 добровольцев-спасателей со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

В ходе учений молодые люди отработали навыки при ликвидации природных чрезвычайных ситуаций. Так, студенты-спасатели в максимально приближенных к реальным катастрофам условиях самостоятельно развернули штаб ликвидации ЧС, сформировали оперативные группы и оказали необходимую помощь «пострадавшим гражданам».

До учений, в течение четырех дней, спасатели усовершенствовали свои навыки по оказанию первой помощи, пожарной безопасности, организации работы штаба добровольцев в ЧС, организации переправ на природном рельефе, работы с альпинистским снаряжением и бензоинструментом, укрепили знания основ топографии и использования радиосвязи.

«Многие из добровольцев уже имеют внушительный опыт участия в ликвидации последствий ЧС различного характера, работы с гуманитарной помощью. Но регулярное закрепление навыков – неотъемлемая часть добровольчества в ЧС», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники смогли подготовиться к защите своих социально значимых проектов для конкурса «Росмолодежь.Гранты», защита которых состоялась накануне учений. Так, более 30 человек представили экспертной комиссии предложения по развитию добровольчества в чрезвычайных ситуациях.

Организатор слета стал ВСКС при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и правительства Кузбасса. Слет проводится с 2021 года в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

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