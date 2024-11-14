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В регионах России столкнулись с нехваткой лекарств для пациентов с заболеваниями почек

«Известия»: в семи субъектах России выявили дефицит лекарств для почечников

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Depositphotos

Нехватку лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями почек зафиксировали в семи регионах России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные организации «Нефро-Лига».

Дефицит препаратов имеется в Ленинградской, Оренбургской, Орловской, Омской областях, а также в Дагестане, Башкирии и Санкт-Петербурге.

По словам нефролога Анны Коробкиной, пациенты с хроническими заболеваниями почек столкнулись с нехваткой ряда жизненно необходимых препаратов с конца прошлого года — перечень вырос с 95 до 153 наименований.

Врач считает, что причины дефицита включают в себя проблемы с транспортировкой, нарушение цепочек поставок, ограничения на импорт некоторых лекарств и компонентов для их производства. Кроме того, причиной стало прекращение или приостановление некоторыми компаниями поставок препаратов в Россию, сказала она.

Чтобы решить эту проблему, министерство здравоохранения России запустило ускоренный процесс регистрации отечественных и зарубежных аналогов дефицитных препаратов, добавила Коробкина.

9 ноября заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин заявил, что к концу 2025 года доля отечественных препаратов на фармацевтическом рынке России должна составить не менее 90%. По его словам, это достаточно высокий уровень, при этом перед российскими властями стоит задача обеспечить импортонезависимость страны.

Ранее стало известно, что Россия рекордно закупилась лекарствами у Южной Кореи.

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