Россия рекордно закупилась лекарствами у Южной Кореи

Россия в сентябре приобрела у Южной Кореи фармацевтической продукции на $8,4 млн, что втрое превышает значение августа. Более того, это рекордный объем импорта с февраля 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.

Основную долю поставок заняли экстракты желез и других органов животного или человеческого происхождения, которые применяются при лечении. На их закупку РФ потратила $6,4 млн.

Еще порядка $1,3 млн ушло на импорт материалов для саморассасывающихся швов и пломбирования зубов, а также различных гелей.

Также Россия в сентябре купила у Южной Кореи лекарств на $301 тыс., вакцины обошлись в $275 тыс., вата, марля, бинты и тому подобное — в $157 тыс.

Всего за первые девять месяцев Россия импортировала из азиатской страны фармпродукции на порядка $30 млн. В годовом выражении объем поставок по направлению просел на 21%.

На прошлой неделе стало известно, что в российских аптеках почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика».

Ранее россиянам раскрыли правила отправки лекарств в другой город или страну.