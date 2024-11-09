В России спрогнозировали, когда отечественные лекарства займут 90% рынка

К концу 2025 года доля отечественных препаратов на фармацевтическом рынке России должна составить не менее 90%. Такой прогноз дал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла в кулуарах первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

Отвечая на соответствующий вопрос, Камкин заявил, что, по его мнению, по итогам 2025 года доля отечественных фармпрепаратов на российском рынке составит не менее 90%.

«Должны к этой цифре стремиться», — сказал он.

По его словам, это достаточно высокий уровень, при этом перед российскими властями стоит задача обеспечить импортонезависимость страны.

В июле вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявляла, что к настоящему времени более 60% продаваемых в России лекарств производятся внутри страны, причем 46% из них — по полному циклу, включая синтез субстанции.

Ранее стало известно, что Россия рекордно закупилась лекарствами у Южной Кореи.