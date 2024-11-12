Задержана жена экс-мэра Сочи

Следователи задержали в Москве жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину в рамках дела об особо крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Янину Копайгородскую задержали после допроса в качестве подозреваемой по уголовному делу о растрате в особо крупном размере, по которому также проходит ее муж.

Следственные действия с участием Копайгородской продолжаются.

25 сентября Мещанский районный суд арестовал экс-мэра Сочи до 18 ноября. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн руб. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги.

Ранее бывшему мэру Сочи отказались заменить СИЗО на СВО.