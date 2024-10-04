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Стало известно о попытке Пашаева вернуть себе статус адвоката

ТАСС: незадолго до задержания Пашаев просил о восстановлении статуса адвоката

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Обвиняемый в мошенничестве Эльман Пашаев незадолго до задержания подавал документы в Федеральную палату адвокатов (ФПА) с просьбой разрешить ему сдать экзамен, чтобы вернуть себе статус адвоката. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Информацию подтвердили и в самой пресс-службе ФАП. Однако там заявили, что шансов у Пашаева снова получить статус адвоката нет.

Пашаева лишали статуса адвоката шесть раз. Пять раз ему удавалось восстанавливать его в разных регионах России.

Юриста задержали по делу о мошенничестве в Москве 17 сентября. По версии следствия, в феврале 2024 года он убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

Помимо этого, по данным Mash, Пашаев якобы предлагал заключенным, поехавшим в зону специальной военной операции, за деньги отсидеться в тылу. Также сообщалось, что экс-адвоката заподозрили в получении госпособия за поддельное ранение.

Ранее суд отклонил апелляцию Пашаева на арест.

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