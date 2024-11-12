Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказала, какая погода будет грядущей зимой

Синоптик Позднякова: грядущей зимой прогнозируется теплая погода

close
Depositphotos

Зима в Москве прогнозируется теплой, температура — выше климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

»«Если оценивать зимний сезон в целом, то он наиболее вероятно окажется теплым, с наибольшим избытком осадков в январе», — рассказала эксперт погоды.

Позднякова добавила, что положительная аномалия температуры воздуха продержится до марта 2025 года. Синоптик отметила, что в декабре и январе температура воздуха в столичном регионе прогнозируется выше нормы. В декабре месячная норма осадков может быть превышена почти на 20%.

По словам синоптика, вторая половина ноября в Москве не обещает холодов. Ожидается, что средняя суточная температура воздуха будет превышать норму на несколько градусов. Как отметила специалист, количество осадков будет соответствовать месячной норме.

В свою очередь, синоптик и метеоролог Александр Ильин рассказал, что в Москве и по области декабрь и последующие зимние месяцы будут отличаться положительной аномалией. Однако в новогоднюю ночь температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

Ранее россияне рассказали о планах россиян на новогодние каникулы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами