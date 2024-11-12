Синоптик рассказала, какая погода будет грядущей зимой

Зима в Москве прогнозируется теплой, температура — выше климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

»«Если оценивать зимний сезон в целом, то он наиболее вероятно окажется теплым, с наибольшим избытком осадков в январе», — рассказала эксперт погоды.

Позднякова добавила, что положительная аномалия температуры воздуха продержится до марта 2025 года. Синоптик отметила, что в декабре и январе температура воздуха в столичном регионе прогнозируется выше нормы. В декабре месячная норма осадков может быть превышена почти на 20%.

По словам синоптика, вторая половина ноября в Москве не обещает холодов. Ожидается, что средняя суточная температура воздуха будет превышать норму на несколько градусов. Как отметила специалист, количество осадков будет соответствовать месячной норме.

В свою очередь, синоптик и метеоролог Александр Ильин рассказал, что в Москве и по области декабрь и последующие зимние месяцы будут отличаться положительной аномалией. Однако в новогоднюю ночь температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

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