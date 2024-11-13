Пожилая жительница Саратова перевела «сотруднику ФСБ» два миллиона рублей

Телефонный разговор с «сотрудником ФСБ» обошелся пенсионерке из Саратова в два миллиона рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора города Андрей Склемин. Его слова приводит sarinform.ru.

Представитель надзорного ведомства уточнил, что с 72-летней пенсионеркой связался мошенник и заявил, что на ее счет ошибочно поступила сумма в 500 тысяч рублей, предназначенная некоему медицинскому учреждению. Также он сообщил о начавшейся проверке о растрате. Запуганная пенсионерка по указанию «силовика» отдала два миллиона рублей посыльному.

Еще одной жертвой злоумышленников стала 40-летняя саратовчанка. Ей позвонили «представители Пенсионного фонда» и сообщили о взломе аккаунта на Госуслугах. В итоге женщина лишилась 700 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились в полицию. Заведены дела о мошенничестве. Расследование находится на контроле прокуратуры.

До этого в Саратове мошенники обманули 73-летнюю женщину на 2,6 млн рублей.

По информации ГУ МВД России по Саратовской области, злоумышленники звонили пожилой россиянке в период с 31 октября по 7 ноября. Представлявшиеся якобы сотрудниками поликлиники, Росфинмониторинга и Роскомнадзора аферисты убедили пенсионерку в том, что ее средства находятся под угрозой. По их указанию она перевела деньги на «безопасный счет».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями для посылок.