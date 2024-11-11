Запуганная мошенниками пожилая саратовчанка лишилась 2,6 млн рублей

В Саратове мошенники обманули 73-летнюю женщину на 2,6 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, злоумышленники звонили пожилой россиянке в период с 31 октября по 7 ноября. Представлявшиеся якобы сотрудниками поликлиники, Росфинмониторинга и Роскомнадзора аферисты убедили женщину, что ее средства находятся под угрозой. Они сказали пенсионерке, что ей нужно перевести деньги на «безопасный счет».

Россиянка поверила преступникам и последовала их инструкциям. Одну часть денег она перевела на указанный ими счет, а другую передала неизвестному. Общий ущерб составил более 2,6 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали, обстоятельства и причастных к произошедшему.

Ранее уборщица отдала мошенникам 9 млн рублей, полученные за сгинувшего на СВО сына.