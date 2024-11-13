Россиянин ударил себя топором, чтобы не ехать на СВО, и попал в колонию

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Северной Осетии Манучехру Бекназарову, который попытался избежать отправки в зону СВО путем нанесения себе увечья. Об этом говорится на сайте инстанции.

В материалах дела указано, что Бекназаров, находясь в пункте временной дислокации, ударил себя по голове обухом топора, нанеся травму. Его госпитализировали. После этого мужчина не явился в срок в часть, вместо этого проводя время с семьей.

Защита военного пыталась оспорить приговор, ссылаясь на то, что Бекназаров является отцом двух маленьких детей, а также имеет госнаграду, однако суд все равно признал солдата виновным. Свою вину мужчина признал и раскаялся.

13 ноября стало известно, что в Воронежской области разыскивают молодого человека, который самовольно покинул воинскую часть. В июне текущего года молодой человек заключил контракт с Минобороны России. Через три месяца его отправили в командировку в Подмосковье, после чего военнослужащий скрылся.

Ранее сообщалось об инциденте в Сочи, где чиновница назвала участников СВО мошенниками и поплатилась работой.