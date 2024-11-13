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Певец Shaman заплакал на концерте

Певец Shaman заплакал на концерте, посвященном его пресс-секретарю

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Телеграм-канал Starhit.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов) заплакал на концерте в Липецке, посвященном его пресс-секретарю Антону Коробкову-Землянскому. Видеозапись с мероприятия опубликовало издание Starhit.

Это первый концерт певца после кончины Коробкова-Землянского. Перед выходом на сцену Shaman нанес на руки инициалы Коробкова-Землянского. Слезы исполнителя зрители увидели, когда очередь дошла до последней песни — «Я останусь с тобой».

До этого сообщалось, что прощание с Коробковым-Землянским назначили на 13 ноября. Мужчина скончался вечером 9 ноября в своей квартире в Москве в возрасте 40 лет.

Пиарщик родился в Красноярском крае, в 2007 году переехал в Москву, где начал работать на Первом канале. Затем занимался медиаменеджментом: основал и возглавил медиаагентство «Легенда», был директором фонда «Сколково» по новым медиа и главным редактором информационного агентства «Молния», а также руководил службой новых медиа телеканала «Россия». С 2015 по 2017 год был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года возглавлял пресс-службу Shaman.

Ранее Пригожин рассказал, каким при жизни был пресс-секретарь Shaman.

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