Госдума приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о материальной ответственности добровольцев за утрату или порчу военного имущества. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Документ был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

В пояснительной записке отмечается, что граждане, состоящие в добровольческих формированиях, наравне с военнослужащими ВС РФ участвуют в боевых действиях. При этом какая-либо материальная ответственность за утрату или порчу военного имущества, переданного для выполнения задач, у них отсутствует.

Теперь при причинении добровольцами ущерба по неосторожности они, как и проходящие службу по контракту, будут нести материальную ответственность в размере причиненного ущерба.

До этого в Минобороны предложили давать добровольцам статус ветерана с первых дней участия в СВО.

Ранее в Госдуме решили освободить от призыва добровольцев на СВО.