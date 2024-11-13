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С бывших владельцев «Макфы» хотят взыскать более 18 млрд рублей

Генпрокуратура требует изъять у владельцев «Макфы» свыше 18,1 млрд рублей

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-владельцев компании «Макфа» более 18,1 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал адвокат Игорь Трунов.

«Заместитель генерального прокурора РФ И. В. Ткачев обратился в Центральный [районный] суд Челябинска с иском о взыскании с ответчиков <...> дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных с 2002 по 2024 год», — говорится в сообщении.

Кроме того, с предпринимателей хотят взыскать доли в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт». Заседание по этому вопросу пройдет 5 декабря.

8 мая суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества с ведущего российского производителя кондитерских изделий АО «Макфа», а также с аффилированных с ним юридических и физических лиц.

В результате была инициирована процедура национализации крупнейшего в стране предприятия общепита. В иске фигурировало свыше 30 юрлиц («Смак», «Новая пятилетка», Первый хлебокомбинат, «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник» и др.) и более десяти физлиц (Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и др.).

В июле «Макфа» перешла под контроль Россельхозбанка.

Ранее в России заявили о росте случаев судебных разбирательств в делах о национализации бизнеса.

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