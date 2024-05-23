Все активы «Макфы» стали собственностью РФ

Активы компании «Макфа» и связанных с ней организаций полностью перешли в собственность России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вячеслава Плахотнюка.

По словам юриста, по итогам судебного заседания выяснилось, что реестродержатели уже зафиксировали переход долей и акций в пользу Росимущества. Уточняется, что собственностью РФ стали все компании, включая АО «Макфа», АО «СМАК» и другие.

8 мая суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества с ведущего российского производителя кондитерских изделий АО «Макфа», а также с аффилированных с ним юридических и физических лиц.

В результате была инициирована процедура национализации крупнейшего в стране предприятия общепита. В иске фигурировало свыше 30 юрлиц («Смак», «Новая пятилетка», Первый хлебокомбинат, «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник» и др.) и более десяти физлиц (Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и др.).

«Макфа» пыталась решение суда обжаловать.

Ранее суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти».