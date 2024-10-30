В России заявили о росте случаев судебных разбирательств в делах о национализации бизнеса

С февраля 2022 года по ноябрь 2023 года Генпрокуратура подала более 55 исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства, сообщает РБК.

Причиной исков чаще всего становится нарушение действующего в период приватизации законодательства, антикоррупционного законодательства и закона об иностранных инвесторах.

Одним из ярких примеров смены собственников через национализацию стали предприятия «Метафракс Кемикалс», «Волжский оргсинтез» и Дальнегорский ГОК. Прокуратура просила признать незаконными итоги приватизации «Метафракс Кемикалс». В результате суд удовлетворил требования, акции были проданы с торгов, а покупателем активов стал российский химический холдинг, который после национализации был назначен государством управляющим производственными объектами.

В правительстве отмечают, что существует риск, что механизм национализации может быть использован в интересах третьих лиц и без согласования с заинтересованными ведомствами, среди которых Минфин, Минпромторг и другие.

Одной из самых свежих историй национализации является российская компания Raven Russia. Суд просят признать недействительной сделку по выкупу местным топ-менеджментом российских активов у международной инвестиционно-строительной компании. Обоснованность иска Арбитражный суд города Москвы будет рассматривать на предварительном судебном заседании 1 ноября.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем число аналогичных разбирательств в отношении других экс-иностранных игроков может увеличиться.