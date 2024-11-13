Россиянам рассказали, какие витамины стоит употреблять поздней осенью

Поздней осенью, когда становится холодно и укорачивается световой день, важно укреплять иммунитет. Об этом напомнил главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун. Его слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Зарайск.

«Рацион должен быть наполнен свежими овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами. Уделите особое внимание цитрусовым, ягодам и зелени. Убедитесь, что в вашем меню присутствуют источники витаминов C, D и цинка. Второе правило — регулярная физическая активность», — отметил врач.

Также он посоветовал избегать эмоциональных перегрузок, достаточно спать, находить время для отдыха и хобби, чтобы расслабиться и восстановить душевное равновесие.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева советует осенью включить в рацион свежие овощи и фрукты, орехи, рыбу, мясо птицы и молочные продукты. Также можно принимать витаминно-минеральные комплексы, но только после консультации с врачом.

Кроме того, по ее словам, важно заботиться о кишечнике, который играет весомую роль в работе иммунной системы. Необходимо употреблять достаточное количество клетчатки, а также поддерживать микрофлору с помощью пробиотиков и пребиотиков.

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