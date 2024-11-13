Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие витамины стоит употреблять поздней осенью

Врач Рапцун: поздней осенью важно употреблять витамины C и D

close
Depositphotos

Поздней осенью, когда становится холодно и укорачивается световой день, важно укреплять иммунитет. Об этом напомнил главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун. Его слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Зарайск.

«Рацион должен быть наполнен свежими овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами. Уделите особое внимание цитрусовым, ягодам и зелени. Убедитесь, что в вашем меню присутствуют источники витаминов C, D и цинка. Второе правило — регулярная физическая активность», — отметил врач.

Также он посоветовал избегать эмоциональных перегрузок, достаточно спать, находить время для отдыха и хобби, чтобы расслабиться и восстановить душевное равновесие.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева советует осенью включить в рацион свежие овощи и фрукты, орехи, рыбу, мясо птицы и молочные продукты. Также можно принимать витаминно-минеральные комплексы, но только после консультации с врачом.

Кроме того, по ее словам, важно заботиться о кишечнике, который играет весомую роль в работе иммунной системы. Необходимо употреблять достаточное количество клетчатки, а также поддерживать микрофлору с помощью пробиотиков и пребиотиков.

Ранее россияне рассказали, как защищают себя от простуд осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами