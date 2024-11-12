Врач перечислила простые правила для поддержания иммунитета осенью

Для поддержания иммунитета в сезон простуд необходимо употреблять продукты, богатые витаминами и минералами. Такой совет в беседе с RuNews24.ru дала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

«Включите в свой рацион свежие овощи и фрукты, орехи, рыбу, мясо птицы и молочные продукты. Также можно принимать витаминно-минеральные комплексы, но только после консультации с врачом», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, важно заботиться о кишечнике, который играет весомую роль в работе иммунной системы. Необходимо употреблять достаточное количество клетчатки, а также поддерживать микрофлору с помощью пробиотиков и пребиотиков.

Врач посоветовала не забывать и про регулярные физические нагрузки. Даже короткие прогулки могут оказать существенное влияние на здоровье, заключила она.

Исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что для поддержания здоровья 85% россиян покупают апельсины, лимоны и грейпфруты. Против вирусов 73% респондентов используют чеснок. Следующим по популярности среди продуктов, полезных в осенний сезон, стали овощи — ими укрепляют свой иммунитет 68% опрошенных. Наименее полезными для здоровья среди продуктов россияне считают ягоды — их выбрало только 44%.

Ранее врач объяснила, когда можно возвращаться к активному образу жизни после ОРВИ.