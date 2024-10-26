Россияне рассказали, как защищают себя от простуд осенью

Каждый десятый россиянин (12%) постоянно сталкивается с сезонными простудами на рабочем месте. 15% респондентов простужаются часто, а 41% — время от времени. 27% редко болеют. А вот 5% опрошенных никогда с ними не сталкивались. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

52% опрошенных защищают себя от вирусов, вызывающих простудные заболевания, мытьем рук. 42% пьют БАДы и витамины для иммунитета, столько же избегают контакта с больными. 36% респондентов пьют достаточное количество воды. 29% стараются сбалансированно питаться. 20% участников исследования делают прививки, 20% пользуются антисептиком.

При этом, по словам Натальи Болотовой, провизора и заведующей аптекой СБЕР ЕАПТЕКА, защита от сезонных вирусных заболеваний должна быть комплексной, нельзя ограничиваться какой-то одной мерой. Эксперт рекомендует избегать мест массовых скоплений людей в сезон простуд, чаще использовать методы санитарной обработки рук и полости носа, например, с помощью спрея с морской водой, а в случае болезни носить маску, чтобы не заражать других.

«Однако при хорошем иммунитете организм справляется с вирусными угрозами самостоятельно. Чтобы укрепить иммунитет — можно принимать БАДы с бета-глюканами. Бета-глюканы обладают иммуномодулирующим действием, что позволяет использовать их в качестве средств для снижения рисков бактериальных, вирусных инфекций. Они также обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствуют поддержанию углеводного и липидного обмена, снижению уровня холестерина, нормализации работы ЖКТ и улучшению функционального состояния печени. Также хорошо зарекомендовали себя комплексы с витаминами Д3, С и цинком. Подбор доз витаминов и минералов лучше производить под наблюдением и по рекомендации врача на основе анализов, а посоветовать конкретный препарат сможет фармацевт», — комментирует эксперт.

По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКИ, спрос на антиоксиданты растет, например, цинк стали покупать чаще на 5% за 9 месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого года.

19% опрошенных убираются на рабочем месте, столько же (19%) стараются достаточно спать. 16% делают на работе перерывы для отдыха, 14% регулярно тренируются. Еще 9% носят маски, столько же респондентов просто управляют своим стрессом.

18% отмечают, что им просто повезло с иммунитетом.

41% респондентов поделились, что видят приболевших коллег не реже раза в два-три месяца. Четверть участников исследования (24%) отметили, что вокруг постоянно кто-то болеет. У 15% сталкиваются с такими коллегами не реже раза в месяц, а 4% — раз в две-три недели. 1% опрошенных россиян видятся с заболевшими коллегами не реже раза в неделю.

9% опрошенных поделились, что не коммуницируют с коллегами, так как у них есть обособленное рабочее место и не приходится ни с кем взаимодействовать на работе. 7% не общаются с коллегами, так как работают удаленно.

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