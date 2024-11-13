Названа ягода, спасающая от осенней хандры

Хурма помогает укрепить здоровье нервной системы и сердца в период осенней хандры. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Мытищинской больницы Ирина Перминова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«[Хурма] — чемпион по содержанию бета-каротина, который замедляет процесс старения организма. Большое количество антиоксидантов и калия, содержащееся в хурме, помогает вывести из организма лишнюю жидкость. А магний нормализует работу сердца и нервной системы», — пояснила Перминова.

При этом, по ее словам, не стоит употреблять более трех-четырех плодов хурмы в день.

Хурму не зря называют королевой осени: она вкусна и очень полезна, а ее сезон начинается в конце сентября — начале октября. Латинское ботаническое название этой ягоды — diospyros, в переводе означает «божественный огонь». В чем польза хурмы, в каких случаях она навредит, сколько ее можно съесть в день и почему не стоит увлекаться ей на ночь — в материале «Газеты.Ru».

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