Чем уникальна хурма: польза и вред для организма, калорийность и другие свойства Хурма: что это за ягода, сколько в ней калорий и чем она полезна для здоровья

Хурму не зря называют королевой осени: она вкусна и очень полезна, а ее сезон начинается в конце сентября — начале октября. Латинское ботаническое название этой ягоды — diospyros, в переводе означает «божественный огонь». В чем польза хурмы, в каких случаях ягода навредит, сколько ее можно съесть в день и почему не стоит увлекаться ей на ночь — в материале «Газеты.Ru».

Витамины и минералы в хурме

Вопреки расхожему мнению, хурма — не фрукт, а ягода, которая растет на деревьях. Всего в мире насчитывается около 500 разновидностей хурмы .

Основные поставщики в Россию — Узбекистан, Израиль, Испания, Абхазия, Грузия и Азербайджан. Выращивают хурму и в России: в Краснодарском крае и Дагестане.

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Хурма – прекрасный источник витаминов. В ней содержатся:

Витамин А. Отвечает за остроту зрения, высокий иммунитет, безупречную работу сердца и легких.



Отвечает за остроту зрения, высокий иммунитет, безупречную работу сердца и легких. Витамин С. Источник молодости, красоты и здоровья. Стимулирует выработку коллагена.



Источник молодости, красоты и здоровья. Стимулирует выработку коллагена. Витамин В1 (тиамин). Поддерживает здоровье кожи, мышц, костей, внутренних органов и нервной системы. Играет важную роль в обмене веществ.



Поддерживает здоровье кожи, мышц, костей, внутренних органов и нервной системы. Играет важную роль в обмене веществ. Витамин В2 (рибофлавин). Укрепляет иммунитет, способствует росту новых клеток и увеличивает содержание кислорода в крови.



Укрепляет иммунитет, способствует росту новых клеток и увеличивает содержание кислорода в крови. Витамин В5 (пантоненовая кислота). Участвует в производстве гормонов, улучшает обмен веществ, благотворно воздействует на работу печени.



Участвует в производстве гормонов, улучшает обмен веществ, благотворно воздействует на работу печени. Витамин Е. Витамин молодости и красоты. Помогает поддерживать репродуктивное здоровье, укрепляет кожу и волосы.



Витамин молодости и красоты. Помогает поддерживать репродуктивное здоровье, укрепляет кожу и волосы. Витамин Н. Регулирует белковый и жировой обмен, стабилизирует содержание сахара в крови.



Регулирует белковый и жировой обмен, стабилизирует содержание сахара в крови. Витамин К. Способствует формированию и минерализации костной ткани, предупреждает остеопороз.



Способствует формированию и минерализации костной ткани, предупреждает остеопороз. Витамин РР (никотинамид). Необходим для клеточного дыхания, снижает уровень холестерина, полезен для кожи и нервной системы.

Как отметила в беседе с «Газетой.Ru» главный диетолог минздрава Московской области Инна Пичугина, всего в 80 грамм хурмы содержится практически суточная доза витамина В5 (пантотеновой кислоты).

В свою очередь, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева рассказала «Газете.Ru», что благодаря обилию витаминов С и Е хурма помогает предотвратить развитие артрита, ожирения, диабета и болезней сердца.

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Богата хурма и минералами, которые необходимы для гармоничной работы всего организма:

Кальций. Укрепляет кости, иммунную систему, снижает риск аллергии.



Укрепляет кости, иммунную систему, снижает риск аллергии. Железо. Повышает гемоглобин в крови, помогает поддерживать в тонусе иммунную систему и облегчает организму борьбу с инфекциями.



Повышает гемоглобин в крови, помогает поддерживать в тонусе иммунную систему и облегчает организму борьбу с инфекциями. Магний. Повышает выносливость, улучшает координацию, помогает сжигать жир, укрепляет нервную систему.



Повышает выносливость, улучшает координацию, помогает сжигать жир, укрепляет нервную систему. Фосфор. Регулирует метаболизм, благотворно сказывается на здоровье костей и зубов.



Регулирует метаболизм, благотворно сказывается на здоровье костей и зубов. Калий. Снабжает мозг кислородом и благотворно сказывается на работе сердца.



Снабжает мозг кислородом и благотворно сказывается на работе сердца. Натрий. Участвует в переносе различных веществ к клеткам нашего тела.



Участвует в переносе различных веществ к клеткам нашего тела. Йод. Участвует в производстве гормона щитовидной железы.

В 100 граммах хурмы содержится 10% суточной нормы йода.

Полезные свойства хурмы

Благодаря высокому содержанию витаминов группы В, калию и магнию, а также другим витаминам и микроэлементам, хурма благотворно воздействует на весь организм:

Поддерживает сердце. Благодаря фенольным соединениям, борющихся с атеросклерозом, хурма снижает риск сердечных приступов.



Благодаря фенольным соединениям, борющихся с атеросклерозом, хурма снижает риск сердечных приступов. Продлевает молодость. Богата хурма и антиоксидантами. Они борются со свободными радикалами и тем самым замедляют старение и процесс разрушения клеток.



Богата хурма и антиоксидантами. Они борются со свободными радикалами и тем самым замедляют старение и процесс разрушения клеток. Снижает риск заболевания диабетом. В хурме много каротиноидных и флавоноидных антиоксидантов. Первые, по словам, Шмелевой, значительно снижают риск развития диабета 2-го типа. А вторые — понижают артериальное давление и уровень холестерина в крови.



В хурме много каротиноидных и флавоноидных антиоксидантов. Первые, по словам, Шмелевой, значительно снижают риск развития диабета 2-го типа. А вторые — понижают артериальное давление и уровень холестерина в крови. Борется с атеросклерозом. Высокое содержание аскорбиновой кислоты положительно влияет на сосуды, улучшает кровоток, препятствует возникновению и развитию атеросклероза.



Высокое содержание аскорбиновой кислоты положительно влияет на сосуды, улучшает кровоток, препятствует возникновению и развитию атеросклероза. Уменьшает отеки. Благодаря легкому мочегонному эффекту хурма помогает снизить отечность конечностей, вывести избыток солей из организма и предупредить развитие мочекаменной болезни.



Благодаря легкому мочегонному эффекту хурма помогает снизить отечность конечностей, вывести избыток солей из организма и предупредить развитие мочекаменной болезни. Стимулирует пищеварение. Благодаря высокому содержанию клетчатки эффективно улучшает моторику, активирует выделение желудочного и кишечного сока, поглощает токсины.



Благодаря высокому содержанию клетчатки эффективно улучшает моторику, активирует выделение желудочного и кишечного сока, поглощает токсины. Очищает организм. Антиоксиданты, содержащиеся в хурме, борются с окислительными процессами в организме, вызванными свободными радикалами. А еще они успешно избавляют организм от шлаков и токсинов.

Шмелева отметила, что хурма повышает иммунитет и выносливость, налаживает работу нервной системы. Также ее рекомендуют людям с анемией.

По словам главного врача сети стоматологических клиник «Эстет» Сабита Алиева, польза хурмы обусловлена богатым составом этого фрукта: калий, магний, йод, глюкоза, бета-каротин, витамины С и В3. Из-за высокого содержания калия ягода оказывает благоприятное влияние на работу сердца и сосудов.

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Сколько можно есть хурмы в день

Благодаря приятному вкусу и исключительной сладости хурма может стать отличным дополнением ко многим блюдам. Врачи рекомендуют включать ее в рацион при диетическом питании. Как отмечает Шмелева, эта ягода достаточно низкокалорийна и богата клетчаткой, которая, в свою очередь, эффективно очищает кишечник.

~67 ккал содержится в 100 г хурмы

Невзирая на невысокую калорийность, хурма хорошо насыщает и предотвращает переедание.

«Одна ягода весит около 250–300 граммов, поэтому рекомендуется употреблять либо по одной небольшой хурме каждый день, либо не более трех ягод в неделю», — добавила Шмелева.

Кому может навредить хурма

Хурма — полезная ягода, но в некоторых случаях врачи рекомендуют от нее отказаться. В числе противопоказаний:

Аллергия. Хурма редко вызывает аллергические реакции, но такие случаи встречаются. Тем, у кого эта ягода однажды вызвала аллергию, есть ее противопоказано.



Хурма редко вызывает аллергические реакции, но такие случаи встречаются. Тем, у кого эта ягода однажды вызвала аллергию, есть ее противопоказано. Болезни желудочно-кишечного тракта. Шмелева не рекомендует есть хурму при выраженном замедлении моторики желудка. Противопоказана ягода и после оперативных вмешательств на органах ЖКТ. Все дело в том, что хурма содержит много танинов. Это вещество делает ее вкус вяжущим и может усиливать запоры.



Шмелева не рекомендует есть хурму при выраженном замедлении моторики желудка. Противопоказана ягода и после оперативных вмешательств на органах ЖКТ. Все дело в том, что хурма содержит много танинов. Это вещество делает ее вкус вяжущим и может усиливать запоры. Сахарный диабет. С осторожностью есть хурму нужно и людям, страдающим сахарным диабетом. Она содержит достаточно много сахара, поэтому диабетикам врачи рекомендуют ограничиться половинкой ягоды в день. Не рекомендуется хурма и людям, у которых есть проблемы с работой поджелудочной железы.

Гликемический индекс хурмы от сорта не зависит и не превышает 50, то есть резкого повышения сахара в крови и приступа голода не случится.

Вяжущий эффект хурмы связан с наличием дубильных веществ в составе, которые оказывают негативное влияние на зубную эмаль и десна. Усугубляет все это высокое содержание глюкозы. Поэтому для зубов никакой пользы она не несет. Важно помнить, что все полезно в норме и в меру. Одна хурма — полезна, а килограмм — уже нет. Как говорил Парацельс, все — яд и все — лекарство. То и другое определяет доза (количество). Сабит Алиев главный врач сети стоматологических клиник «Эстет»







Почему нельзя есть много хурмы на ночь

Увлечение перееданием вяжущей хурмы, особенно на ночь, чревато возникновением фитобезоара — очень плотного, словно камень, образования в желудочно-кишечном тракте. Состоит оно из непереваренной растительной клетчатки.

Образуется фитобезоар из-за того, что ЖКТ не хватает ферментов, чтобы переварить слишком большой объем растительной пищи. В итоге, вяжущая масса покрывается слизью, крепится к стенке кишечника и вызывает непроходимость. В таких случаях помочь может лишь операция.

Как выбрать спелую хурму

Главное правило при выборе хурмы — ягода должна быть спелой.

«Сейчас на прилавках представлена хурма разных сортов: «Бычье сердце», «Королек», «Шарон», «Ромашка» и другие. Главное — выбирать спелую ягоду. Это не значит, что она должна разваливаться в руках, но и чересчур твердой не должна быть. Если вы приобрели не очень спелую хурму, подержите ее несколько дней дома, чтобы она дошла до нужной кондиции», — рекомендует диетолог Пичугина.

О том, что хурма спелая, подскажут:

насыщенная, ярко оранжевая окраска;



сухие коричневые или бурые листья и плодоножка;



упругая консистенция;



гладкая, блестящая кожица без трещин и мятых бочков, пятен и темных полосок;



мясистая мякоть.



спелую, мягкую хурму важно съесть в течение двух дней. Жесткие ягоды лучше оставить на дозревание. Положите их в герметичный пакет вместе с яблоками или помидорами и оставьте на два-три дня.

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Как и с чем есть хурму

Шмелева рекомендует лакомиться хурмой на завтрак. Хорошим дополнением к ягоде станет несладкий чай. Также хурму можно смешивать с фруктами в блендере, получая вкуснейший смузи.

Пичугина советует добавлять хурму в салаты.

«Хурма отлично сочетается с зелеными салатами и кедровыми орешками. Она станет ярким акцентом в полезном и вкусном блюде», — подчеркнула она.

А вот сушеной хурмой диетолог увлекаться не советует. В таком виде ягода содержит очень много сахара и килокалорий.