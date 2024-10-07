Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как нужно питаться осенью и зимой

ОСН: осенью снижается иммунитет, важно повысить калорийность пищи

close
Freepik.com

В осенне-зимний период россиянам необходимо повысить калорийность пищи, но не за счет жирной и вредной еды, а за счет полезных и сытных продуктов – наваристых супов, рыбы, круп. Лучше воздержаться от диет, а с учетом снижения иммунитета добавить в рацион больше растительной пищи, выяснила Общественная Служба Новостей.

Осенью и зимой особенно важно получать всю необходимую организму энергию из пищи, поэтому рекомендуется не забывать о витаминах – фруктах, зелени, овощах, отмечают специалисты. Также они советуют включить в рацион ягоды, сухофрукты, добавлять в чай облепиху или смородину, готовить компоты из инжира или чернослива.

Среди продуктов, которые рекомендуется включить в рацион, особое место занимает квашеная капуста – в ней много витамина С, который повышает иммунитет и поддерживает здоровье в холодное время года. Также нужно обратить внимание на морскую капусту, в которой много витаминов группы В, регулирующих работу надпочечников и гормона адреналина. Причем эксперты советуют отказаться от консервированной морской капусты, а выбирать свежую, так как в ней больше витаминов.

Должен быть в осенне-зимнем рационе и мед при отсутствии аллергии на него. Он помогает в борьбе с простудами, поддерживает ослабленный иммунитет, особенно в сочетании с имбирем.

Также специалисты советуют включить в рацион редьку, в которой много витамина С, и гранат, богатый витаминами группы В и работающий как антистресс для организма. Хурма не менее полезна – она поддерживает работу сосудов, помогает при болезненных реакциях на погоду, мигрени, перепадах давления.

Напомним, врачи советуют осенью для борьбы со стрессом со стрессом от первых заморозков ввести в меню теплые блюда: супы, тушеные овощи, теплые салаты. Помогут и продукты, богатые магнием: зелень, орехи, немного темного шоколада. Также рекомендуется есть больше сезонных и локальных продуктов, например: свежий мед, клюкву, тыкву, свеклу, морковь, яблоки и груши.

Родителям ранее рассказали, как защитить ребенка от простуды осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами