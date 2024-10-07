Россиянам объяснили, как нужно питаться осенью и зимой

В осенне-зимний период россиянам необходимо повысить калорийность пищи, но не за счет жирной и вредной еды, а за счет полезных и сытных продуктов – наваристых супов, рыбы, круп. Лучше воздержаться от диет, а с учетом снижения иммунитета добавить в рацион больше растительной пищи, выяснила Общественная Служба Новостей.

Осенью и зимой особенно важно получать всю необходимую организму энергию из пищи, поэтому рекомендуется не забывать о витаминах – фруктах, зелени, овощах, отмечают специалисты. Также они советуют включить в рацион ягоды, сухофрукты, добавлять в чай облепиху или смородину, готовить компоты из инжира или чернослива.

Среди продуктов, которые рекомендуется включить в рацион, особое место занимает квашеная капуста – в ней много витамина С, который повышает иммунитет и поддерживает здоровье в холодное время года. Также нужно обратить внимание на морскую капусту, в которой много витаминов группы В, регулирующих работу надпочечников и гормона адреналина. Причем эксперты советуют отказаться от консервированной морской капусты, а выбирать свежую, так как в ней больше витаминов.

Должен быть в осенне-зимнем рационе и мед при отсутствии аллергии на него. Он помогает в борьбе с простудами, поддерживает ослабленный иммунитет, особенно в сочетании с имбирем.

Также специалисты советуют включить в рацион редьку, в которой много витамина С, и гранат, богатый витаминами группы В и работающий как антистресс для организма. Хурма не менее полезна – она поддерживает работу сосудов, помогает при болезненных реакциях на погоду, мигрени, перепадах давления.

Напомним, врачи советуют осенью для борьбы со стрессом со стрессом от первых заморозков ввести в меню теплые блюда: супы, тушеные овощи, теплые салаты. Помогут и продукты, богатые магнием: зелень, орехи, немного темного шоколада. Также рекомендуется есть больше сезонных и локальных продуктов, например: свежий мед, клюкву, тыкву, свеклу, морковь, яблоки и груши.

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