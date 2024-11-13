Основатель Greenpeace Пол Уотсон пробудет под стражей до 2 декабря

Суд в Гренландии принял решение продлить содержание под стражей одного из основателей международной экологической организации Greenpeace Пола Уотсона до 2 декабря. Об этом сообщает издание Sermitsiaq.

Прокурор Мариам Халил изначально настаивала на том, чтобы Уотсон оставался под арестом еще на 21 день, до 4 декабря. Она отметила, что обвинение по-прежнему ожидает ответа от Министерства юстиции о возможности экстрадиции активиста в Японию, как это требует японская сторона. В то же время защита выступила с просьбой о немедленном освобождении подозреваемого. В результате судья Ларс-Кристиан Синкбек принял решение продлить арест до 2 декабря, при этом адвокаты Уотсона планируют обжаловать это решение.

Полиция Гренландии задержала активиста 21 июля в крупнейшем городе острова Нууке. Япония требует его экстрадиции на основании ордера на арест, выданного еще в 2010 году.

Япония требует экстрадиции активиста на основании решения о его аресте от 2010 года за «нападение на [японских] китобоев и препятствование их работе». Сам Уотсон не признает свою вину и считает, что его выдача Японии будет нарушением Европейской конвенции о правах человека, так как в Японии, по его мнению, не соблюдаются права человека.

До этого Минюст России включил Greenpeace в перечень нежелательных организаций.

Ранее основатель Greenpeace попросил политического убежища во Франции.